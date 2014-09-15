英国金融：苏格兰独立公投在即，投资者大举撤离英国资产--报告

英国经济：英国人对楼市的预期依然低迷--Halifax
路透伦敦4月21日 - 抵押贷款机构Halifax周五公布的调查显示，去年英国退欧公投之后，英国人对未来一年的房价预期保持疲弱。
路透伦敦9月12日 - 周五发布的一份报告显示，因愈发担心苏格兰离开英国后可能出现的一系列经济和金融影响，投资者大举逃离英国资产，8月份共有270亿美元的资金流出，为2008年雷曼危机以来的最大流出规模。
伦敦咨询机构CrossBorder Capital编纂的数据显示，8月有270亿美元流出英国，而去年同期为流入89亿美元。
“从6月底就开始出现英镑资金外流的问题，到了8月更是变本加厉。目前，鉴于苏格兰独立已经成为一件可能性很大的事件，资金外流情况再次加重。”CrossBorder Capital的董事总经Michael Howell说道。
英国资金外流规模相当于德国和澳洲资金外流总金额的两倍多。与此同时，法国、美国、加拿大和日本都吸引到资金流入。
Howell还表示，英国今年迄今总计净流出2,060亿美元，去年全年为净流入630亿美元资金。(完)
(编译 高琦；审校 徐文焰)
路透伦敦4月21日 - 抵押贷款机构Halifax周五公布的调查显示，去年英国退欧公投之后，英国人对未来一年的房价预期保持疲弱。
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30
路透雅典4月20日 - 希腊政府发言人Dimitris Tzanakopoulos周四表示，国际货币基金组织(IMF)可能为希腊当前的救助计划提供期限一年的少量资金援助，并称希腊及其债权人正在对此进行讨论。