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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 15:42 BJT

《中国金融债发行日程表》--9月15日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
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 *农发行        60             1        4.3387%       固息增发债    9/16-9/17
                60             5        4.8623%       固息增发债    9/16-9/18
                60             7        4.9473%       固息增发债    9/16-9/18
                                  (第44、41、28期债增发)
 *广发银行   至多100          10        周二招标      二级资本债    9/16-9/17
                                  (第5年末附发行人赎回权) 
 *国开行     至多180        3/5/7/10    周二招标      固息金融债    9/18-9/19
                                  (3/7/10年为第20、21、22期增发)
 *进出口行  至多120          1/7        周四招标      固息金融债    9/18-9/23
                                  (1年为57期增发)
  国开行        50             3        *4.6838%      固息增发债    9/12-9/16
                50             5        *4.8523%      固息增发债    9/12-9/16
                50            10        *5.0030%      固息增发债    9/12-9/16
                                 (中标收益率，第20、19、22期债增发)
  进出口行      60             1        *4.2699%      固息增发债    9/12-9/16
                          (中标收益率，第27期债增发，剩余期限逾七个月)
                60             3        *4.7445%      固息增发债    9/12-9/16
                                    (中标收益率，第47期债增发)   
  国开行        60             1         4.19%         固息金融债    9/9-9/15
  农发行      100-200          --          --            --             9/22
  农发行      100-200          --          --            --            10/16
  农发行      100-200          --          --            --            11/10

  注: *表示新增。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇/边竞)
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