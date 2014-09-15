中国资管：上周25款集合信托产品发行，募集规模减少期限缩短

路透北京9月15日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（9月6日-9月12日）共有16家信托公司发行了25款集合信托产品，发行量环比减少8款。

25款新发行产品中，24款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为1.21亿元，环比下降1.77亿元，降幅为59.41%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为30.30亿元，环比下降68.24亿元，降幅为69.25%。

其中，募集规模最大的是国民信托发行的“贵州黔南宝山信托贷款集合资金信托计划”，募集规模为3.00亿元，这是一款基础设施领域贷款运用类产品。

从期限上看，25款新发行产品都公布了期限，平均期限18.84个月，环比缩短6.03个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 10 9.22% 上升0.05个百分点

24个月期 13 10.21% 上升0.04个百分点

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了9款，基础设施领域产品发行了7款，房地产、金融和其他领域产品各发行了3款。

从资金运用方式上看，贷款运用和权益投资领域产品各发行了10款，组合运用领域产品发行了5款。

**成立集合信托产品26款**

上周共有16家信托公司成立了26款集合信托产品，发行量环比减少21款。

26款成立产品中，22款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.80亿元，环比下降0.17亿元，降幅为17.75%。

其中，成立规模最大的是交银国信成立的“雨润商业投资基金集合资金信托计划”，募集规模为7.40亿元。

上周共有13款新成立产品公布了期限，平均期限24.38个月，环比缩短5.84个月。

从资金运用领域来看，房地产领域产品成立了6款，工商企业领域产品成立了5款，证券投资领域产品成立了4款，金融和基础设施领域产品各成立了1款，其他领域产品成立了9款。