更新版 1-香港金融：金管局数招配合沪港通，增加离岸人民币流动性

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
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路透香港9月15日 - 为迎接十月“沪港通”，香港金管局总裁陈德霖周一表示，有关香港居民日兑2万元人民币限额放宽，将争取在沪港通之前会有安排落实，金管局将推出包括向银行提供100亿元额度的日间流动资金回购安排等措施，增强离岸人民币流动性。
他在金管局与财资市场公会合办的＂2014财资市场高峰会＂上并称，金管局将为配合沪港通开通两地流动性管理，推出包括向银行提供100亿元额度的人民币日间流动资金回购安排，及委任5-6家活跃在离岸人民币市场的商业银行，为离岸人民币流动性提供报价。
陈德霖表示，日间流动资金回购安排可以用合资格的抵押品，向金管局拆入人民币资金，额度为100亿元，以助银行管理流动性，目前仍就细节进行商讨，初步计划向使用机制的银行收息，以防被滥用。
金管局认可的合格抵押品为外汇基金票据和债券、香港特区政府债券以及中国财政部在香港发行的人民币债券。
他并预计，有关委任5至6家一级流动资金提供银行之名单将于数周内尽管公布，金管局会与这些银行进行双边回购协议，银行将负责开价，提供流动性予海外银行及客户。
陈德霖认为，过去5年里，离岸人民币市场规模及深度均有了很大改善，但仍逊于其他外币，开价须看竞争及买卖双方需求，不宜一刀切的厘定开价幅度。提供行不仅会提供人民币资金，同时会在外汇、掉期及拆解等活动上均会有支持，而作为人民币清算行的中银香港 亦会提供流动性。
去年7月底，金管局为了优化离岸人民币流动性安排，已率先利用自身的人民币流动性加设T+1和T+0流动资金安排，其中隔夜流动资金总额将不超过100亿元人民币。
市场人士表示，离岸人民币资金池已有长足增长，而沪港通会刺激离岸人民币的需求，为离岸人民币持有者提供新的投资渠道，市场亦关注更多新措施推出以增强人民币流动性，下一步中国开放资本帐户的试点是否会扩展至其他金融资产亦是关注焦点。
沪港通计划今年4月公布，当时两地证监会表示预计需六个月准备时间，市场估计沪港通可望于10月份正式＂通车＂。
此外，在谈到香港楼市时，陈德霖亦表示，去年2月推出逆周期措施及政府推出需求管理措施后，楼市出现一年的淡静期，楼价亦有回调，但未能完全清楚确定楼市走势。
3-7月时楼市气氛及活跃程度都有增加，尤其低价楼成交较炽热，但8月初步数 据显示成交及按揭宗数都较7月慢，但仍需要继续观察楼市走势，密切留意市场状况。（完） (记者 赵红梅; 审校 林高丽)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00