更新版 1-香港金融：金管局数招配合沪港通，增加离岸人民币流动性

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路透香港9月15日 - 为迎接十月“沪港通”，香港金管局总裁陈德霖周一表示，有关香港居民日兑2万元人民币限额放宽，将争取在沪港通之前会有安排落实，金管局将推出包括向银行提供100亿元额度的日间流动资金回购安排等措施，增强离岸人民币流动性。

他在金管局与财资市场公会合办的＂2014财资市场高峰会＂上并称，金管局将为配合沪港通开通两地流动性管理，推出包括向银行提供100亿元额度的人民币日间流动资金回购安排，及委任5-6家活跃在离岸人民币市场的商业银行，为离岸人民币流动性提供报价。

陈德霖表示，日间流动资金回购安排可以用合资格的抵押品，向金管局拆入人民币资金，额度为100亿元，以助银行管理流动性，目前仍就细节进行商讨，初步计划向使用机制的银行收息，以防被滥用。

金管局认可的合格抵押品为外汇基金票据和债券、香港特区政府债券以及中国财政部在香港发行的人民币债券。

他并预计，有关委任5至6家一级流动资金提供银行之名单将于数周内尽管公布，金管局会与这些银行进行双边回购协议，银行将负责开价，提供流动性予海外银行及客户。

陈德霖认为，过去5年里，离岸人民币市场规模及深度均有了很大改善，但仍逊于其他外币，开价须看竞争及买卖双方需求，不宜一刀切的厘定开价幅度。提供行不仅会提供人民币资金，同时会在外汇、掉期及拆解等活动上均会有支持，而作为人民币清算行的中银香港 亦会提供流动性。

去年7月底，金管局为了优化离岸人民币流动性安排，已率先利用自身的人民币流动性加设T+1和T+0流动资金安排，其中隔夜流动资金总额将不超过100亿元人民币。

市场人士表示，离岸人民币资金池已有长足增长，而沪港通会刺激离岸人民币的需求，为离岸人民币持有者提供新的投资渠道，市场亦关注更多新措施推出以增强人民币流动性，下一步中国开放资本帐户的试点是否会扩展至其他金融资产亦是关注焦点。

沪港通计划今年4月公布，当时两地证监会表示预计需六个月准备时间，市场估计沪港通可望于10月份正式＂通车＂。

此外，在谈到香港楼市时，陈德霖亦表示，去年2月推出逆周期措施及政府推出需求管理措施后，楼市出现一年的淡静期，楼价亦有回调，但未能完全清楚确定楼市走势。