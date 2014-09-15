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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 16:49 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币随离岸走势大幅收低，工业数据不佳拖累经济预期

* 人民币即期大幅收低，随离岸走势
    * 中间价小幅上升
    * 工业增加值不佳，拖累经济预期
    * 8月金融机构外汇占款减少311亿元

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京9月15日 - 中国人民币兑美元 周一大幅收低，随离岸市场明显走弱
，与小幅上升的中间价相向而行。市场人士认为，周末公布的8月工业增加值数据差强人意
是主要因素。
    
    “工业增加值数据很低，CNH(离岸)美元从凌晨就涨了不少，早上也直接带动境内价格
。”一股份行交易员并称，午盘离岸市场美元大涨，也进一步拉动境内价格。
    
    不过他表示，受供求结构影响，在贸易顺差的影响下，当前人民币外汇市场还是以结汇
偏多，央行若减少干预后期还是会缓慢升值。
        
    中国8月工业增加值创下全球金融危机以来最低增速，这引发了离岸人民币市场对中国
经济进一步走弱的忧虑。离岸人民币现汇 周一开盘即一路下挫，盘中一度创下两周
来低点。
    
    "此前未能有效突破技术点位，有所回调，加上美元强势下，市场交投谨慎，工业数据
周末公布后，市场忧虑，人民币卖盘自然涌出。"一位外资银行交易员称。 
    
    中国周六发布8月工业投资和零售数据，其中工业增加值同比增长6.9%，增速创下近六
年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP
增速可能降至接近7%的水平。 
    
    
    **8月外汇占款减少**
    
    中国央行周一公布的8月全部金融机构外汇占款时隔一个月后再现负增长，与当月外贸
顺差创纪录形成巨大反差，分析人士指因国际美元持续升值，令企业更青睐持有美元。 
    
    招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，数据再次证实央行减少外汇市场的常态干预，
而受制于资金成本，金融机构外汇占款也陷入低速增长；至于美元去向，需要等候包括银行
结售汇在内的后续数据来进行判断。
    
    “贸易顺差哪里去了？热钱是不是外逃了？银行自身购汇有多少？”他说，“实际上资
金流入并不必然等于外汇占款的增加，从上个月数据看，外币存款增加不少，外币贷款余额
也在减少，说明企业拿到外汇结汇减少，除了存一部分，还用来减少负债了。”
    
    交通银行最新研报指出，除了上述因素，8月外占减少的另一个原因为资本流入受影响
。近期实体经济数据表现不佳，房地产市场持续下行，引发外界对中国经济增长前景的担忧
，不利于资本流入。
    
    此外，受中国企业加快“走出去”战略的影响，中国对外直接投资稳步增长，从而形成
资本流出。同时，美国经济数据表现强劲、美联储可能加快退出QE的预期增强，引发资本回
流美国。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元           今日             上日       升贬
 即期成交价格                   6.1420           6.1346     -0.12%
 中间价                         6.1452           6.1468     0.03%
 成交额                         171亿美元                   
                                                            
 日内相对于中间价最大波幅       0.11% (上限±2%  日高       日低
                                )                           
 日内波动幅度(pips)             60               6.1384     6.1444
 2014年来即期升贬值幅度         -1.43%                      
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1  1241                        
 Y=CFXS>                                                    
                                                            
 离岸人民币市场,北京时间16:45   今日             上日       
 1年期NDF                       6.2380/30        6.2265     
 CNH即期                        6.1566/86        6.1398     
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 张喜良/黄凯)
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