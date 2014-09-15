中港证券：港交所完成沪港通第二轮市场演习，系统基建准备就绪

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透香港9月15日 - 香港交易及结算所（港交所） 称，沪港通第二轮市场演习已经完成，系统基建准备就绪。
港交所周六（13日）举行的第二轮市场演习主要模拟因系统故障运作须由主数据中心切换至后备数据中心，从而演习执行紧急运作程序，同时测试系统容量。这次演习为与上海证券交易所、中国结算公司同步进行的全市场性能及切换测试。
港交所表示，“这两轮市场演习主要让参与者核实其系统的准备情况、以及展示港交所实施沪港通的市场基建已技术上准备就绪。”
中国证监会新闻发言人张晓军上周五称，沪港通各项准备工作正在按计划有序推进，但具体开通时间尚未最终确定。
港交所称，将于周六及周日（20及21日）继续开放系统供有需要的参与者演练，而此后每天参与者亦可继续利用交易所的测试系统进行端对端测试，直到另行通知为止。
港交所进行的两轮市场演习有97名交易所参与者（合共占证券市场总成交量约80%）及108名中央结算及交收系统参与者参与。
整体测试所检视的范围，包括香港及上海两地市场之间的北向及南向交易、相关的结算及交收程序、以及当系统发生故障时之紧急运作程序，同时测试系统容量。
中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间，即10月可以开通，惟具体实施日期主要视乎市场准备情况，监管部门至今尚未作出公布。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00