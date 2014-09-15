《路透晚报》--9月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国8月工业增速骤降，政策再次走到“十字路口”

中国总理李克强有关经济运行“仍在合理区间”的表述尚言犹在耳。周六公布的8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。中国经济和政策再次走到“十字路口”，降息降准的呼声再起。

--中国金融：微刺激效果初步显现，银行贷款利率开始趋势性下降--央行官员

中国央行调查统计司司长盛松成周末表示，最近几个月的数据显示，前期实施的一系列微刺激政策效果初步显现。贷款利率开始出现缓慢的趋势性下降，这将是银行业的新常态。6月份金融机构当月新发放贷款利率降至6.7%，比利率最高的4月份低7个基点。

--中国财政：8月财政收入同比增幅创五个月低点，收支矛盾依然突出

受增值税增幅较低以及房地产相关税收增幅明显回落等因素影响， 中国8月财政收入同比增幅降至五个月低点。在未来经济下行压力依然存在、而且去年收入 基数较高，中央增收仍较困难的同时，一些地方收入也可能明显回落，收支矛盾依旧突出。

--中国经济：继续定向降准并启用需求管理，抑制经济进一步下滑--专家

中国社会科学院民营经济研究中心主任刘迎秋撰文称，中国经济保持中高速增长需要短期政策与中长期举措相结合，从现实经济增长来看需启用需求管理，创新和实施区间定向调控等宏观调控政策措施，短期内可继续实施定向降低银行存款准备金率，以抑制经济增长速度进一步下滑。

--习近平将首访印度，推销高铁增进经贸关系

中国国家主席习近平本周将访问印度，这是莫迪就任印度总理以来两国领导人举行的首次峰会。习近平的此次访问不仅在外交细节上做了准备，而且还将许诺在印度升级铁路网络方面投资数百亿美元。

--俄副总理称中俄正在磋商32个经济合作项目

俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）周六称，俄罗斯和中国正磋商逾30个联合经济合作项目，涵盖从石化到银行业等广泛领域。舒瓦洛夫上周对中国进行了访问。

【金融】

--中国金融：8月外汇占款再度负增长，与当月创纪录顺差明显背离

中国人民银行周一公布的8月全部金融机构外汇占款时隔一个月后再现负增长，与当月外贸顺差创纪录形成巨大反差，分析人士指因国际美元持续升值，令企业更青睐持有美元。中国8月末金融机构外汇占款余额为294,580.30亿元，环比减少311亿元人民币。此前6月外汇占款今年首现负增长，减少883亿元，7月重回378亿元的正增长。

--《焦点》中国存款偏离度新规情急出台但“治标不治本”

中国银监会周末发布新规，对商业银行月末存款偏离度进行规范，国内银行季末揽存 大戏此前曾一再上演，时至今日终遭监管层出手“整治”。分析人士认为，新规“治标并未治本”，实际执行效果有待观察，或许只是将“一个时点的疯狂演出，变成一个时段的激情演绎”。

--中国金融：人大财经委副主任称利率市场化不是简单放开利率上限

中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵日前表示，利率市场化不是简单地放开利率上限的问题，而是所有制度完善过程中水到渠成的结果。

【固定收益】

--中国货币市场：供需平衡但跨月资金仍难求，存款新规料助减缓季末波动

中国银行间市场隔夜和七天回购加权利率周一变动不大，14天则有所反弹，实际资金供给较上周五略显收敛，供需呈基本平衡态势；而季末日渐临近，跨月资金需求逐渐升温，但融出规模仍不多，21天回购利率虽下行但因交易偏少，代表性有限。

--中国债市动态：现券收益率及IRS大降，8月经济数据疲弱引发做多情绪

中国银行间市场周一早盘现券收益率及IRS(利率互换)中长端降幅明显，幅度约7-8bp(基点)。交易员表示，上周六公布的8月宏观经济数据远低于市场预期，引燃现券市场做多情绪，债市一举打破此前持稳市况。

--《中国新债预测》数据不佳现券走好，国开行四期债收益率有望追随二级

中国国家开发银行周二将招标发行3-10年四期债。路透调查显示，此前公布的不佳经济数据，令银行间市场现券走势向好。若明日公开市场操作没有提供新的政策指向，国开行四期债收益率定位向最新的二级水平靠拢。

--中国证券：中小企业私募债违约率处于正常水平，风险总体可控--证监会

中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，从掌握的情况看，已发生的中小企业私募债兑付违约属于单体风险事件，风险外溢性小；与国内小微企业贷款、境外高收益债券等可比金融产品相比，中小企业私募债的违约率处于正常水平，风险总体可控。

--新债招标：中国农发行五年债收益率4.8623%，七年4.9473%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的五年及七年期固息增发债，中标收益率分别为4.8623%和4.9473%；两期债的投标倍数分别为2.45倍和2.50倍。

--台湾新债：国泰世华银将发台湾首档无到期日美元债，以5.1%定价--消息

两位消息人士周一表示，国泰金控旗下国泰世华银行将发行台湾国际板首档无到期日美元计价的一类资本金融债，以5.1%定价，发行总额约为6.65亿美元。

【外汇】

--中国汇市：人民币随离岸走势大幅收低，工业数据不佳拖累经济预期

中国人民币兑美元周一大幅收低，随离岸市场明显走弱，与小幅上升的中间价相向而行。市场人士认为，周末公布的8月工业增加值数据差强人意是主要因素。

--CNH动态：中国工业增速急降引发经济下滑忧虑，离岸即期创两周来低点

世界第二大经济体中国8月工业增加值创下全球金融危机以来最低增速，这引发了离岸人民币市场对中国经济进一步走弱的忧虑。离岸人民币现汇周一开盘即一路下挫，盘中一度创下两周来低点。

--《离岸人民币综述》香港航空将启航“双币双股”，或借沪港通催热新景象

香港航空目前已提交上市申请，料最快于金秋十月招股，成香港2011年推出的“双币双股”制度下的最新案例；而恰逢“沪港通”开通在即，料此股东风将催旺港币和人民币计价的股票发行。市场人士认为，离岸人民币资金池已有长足增长，而沪港通会刺激离岸人民币的需求，为离岸人民币持有者提供新的投资渠道。

--香港金融：金管局数招配合沪港通，增加离岸人民币流动性

为迎接十月“沪港通”，香港金管局总裁陈德霖周一表示，有关香港居民日兑2万元人民币限额放宽，将争取在沪港通之前会有安排落实，金管局将推出包括向银行提供100亿元额度的日间流动资金回购安排等措施，增强离岸人民币流动性。

--离岸人民币：国开行发首单登陆伦敦的中国准主权人民币债，规模20亿

中国国家开发银行日前在伦敦成功发行总规模为20亿元的人民币债券，成为首单登陆伦敦市场的中国准主权人民币债券。

--离岸人民币：中国央行授权中行巴黎分行担任巴黎人民币业务清算行

中国央行周一称，根据《中国人民银行与法兰西银行备忘录》相关内容，决定授权中国银行 巴黎分行担任巴黎人民币业务清算行。

--离岸人民币：马来西亚国家按揭公司首次发点心债，规模15亿--销售文件

马来西亚国家按揭公司（Cagamas Berhad）日前成功发行了规模在15亿元、三年期的离岸人民币债券，这是该公司首次在离岸点心债融资。销售文件显示，该批点心债按面值平价发行，票息及收益率均为3.70%，低于约3.85%的初步指导息率。

--离岸人民币：工行新加坡分行计划发行三品种离岸人民币债券--消息

消息人士周一透露，以资产计全球第一大银行--中国工商银行新加坡分行近日计划发行三笔不同年限的离岸人民币债券，目前正向投资者询价。这也是该行新加坡分行第二次发行离岸人民币债券融资。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升续创一年半新高，经济数据不佳抑制大盘上涨力度

中国股市沪综指周一收升续创一年半新高。今日大盘维持盘中震荡格局，个股走势相对活跃。分析师指出，目前市场仍处于强势整理阶段，但宏观经济不理想将对周期股走势和大盘上涨力度产生抑制作用。

--《综述》中石化火速抛出资产重组方案，惟估值偏低导致股价受压

中国石化在短短七个月内抛出销售公司重组方案，速度之快令人刮目相看，不过因交易作价偏低，市场反应偏负面，致其H股盘中一度挫逾7%。中石化率先响应政府实现混合所有制经营改革，为旗下油品销售业务引入25家境内外投资者共计1,070.94亿元人民币资金。

--美国新股：阿里巴巴计划提高IPO规模--彭博

彭博援引知情人士报道，阿里巴巴集团IPO-BABA.N计划扩大首次公开发行(IPO)规模，以因应投资者的强劲需求。

--中港证券：港交所完成沪港通第二轮市场演习，系统基建准备就绪

香港交易及结算所（港交所） 称，沪港通第二轮市场演习已经完成，系统基建准备就绪。

--《焦点》中国拟推商品期货ETF，联通股期市场便利多元化资产配置

中国证监会近日就商品期货交易型开放式基金（商品期货ETF）指引公开征求意见，国内股票和期货市场有望因该新品的推出得到进一步联通。随着大资管时代的到来，此类产品的推出将丰富投资者日益增长的多元化资产配置需求。

--基金产业：贝莱德中国股票投资策略转向紧盯改革红利题材