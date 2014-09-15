版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 12:15 BJT

《全球汇市》中国疲弱数据打压澳元跌至六个月低点，其他货币持稳

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2961 1.2964 -0.02 -5.70 1.3745

美元/日圆 107.17 107.32 -0.14 +1.78 105.30

欧元/日圆 138.90 139.13 -0.17 -4.03 144.73

美元/瑞郎 0.9332 0.9334 -0.02 +4.53 0.8928

英镑/美元 1.6237 1.6266 -0.18 -1.93 1.6556

美元/加元 1.1088 1.1092 -0.04 +4.41 1.0620

澳元/美元 0.9010 0.9037 -0.30 +1.09 0.8913

新西兰元/美元 0.8143 0.8151 -0.10 -0.77 0.8206

澳元/日圆 96.560 96.990 -0.44 +2.89 93.850

新西兰元/日圆 87.270 87.480 -0.24 +1.00 86.410

英镑/日圆 174.01 174.57 -0.32 -0.18 174.33

澳元/新西兰元 1.1061 1.1080 -0.17 +1.96 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 李爽/张明钧/高琦/陈宗琦/龚芳/张若琪/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐