中国货币市场：供需平衡但跨月资金仍难求，存款新规料助减缓季末波动

路透上海9月15日 - 中国银行间市场隔夜和七天回购加权利率周一变动不大，14天则有所反弹，实际资金供给较上周五略显收敛，供需呈基本平衡态势；而季末日渐临近，跨月资金需求逐渐升温，但融出规模仍不多，21天回购利率虽下行但因交易偏少，代表性有限。

交易员并指出，银监会在三季度末前出台有关限制银行月末冲存款的新规，这将在一定程度上制约银行季末揽储的冲动，并有望减缓资金面及回购利率的波动。

“今天从价格上看不出什么，但其实也不算太宽松，一早大行还出了一些，后来就不多了，”华东一银行交易员称。

她并表示，尽管大行的资金供给显得时断时续，但由于市场上也看不到特别大的需求，因此机构平头寸的难度也不算大。

她还谈到，存款监管新规的出台，应该是有利于缓和月末、季末的流动性波动，而且目前回购利率实际上就受到无形之手的引导，今后季末的资金价格波幅或将缩窄。

为约束商业银行存款“冲时点”行为，中国银监会周五下发通知，要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施。

上海一银行交易员则认为，从此次银监会的规定看，感觉上3%的限制也不算是非常苛刻，以这个标准看，至少还是给银行留下一定的操作空间，具体的影响因”行“而异，一些原本在季末动作并不激进银行受的影响就不会太明显。

她指出，如果从整体规模看，今后银行月末冲存款的规模下降，那么下个月例行准备补缴的压力会减轻，从而缓解月初的资金面波动。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

而北京一银行交易员谈到，8月外汇占款重现负增长，基础货币投放面临的压力再度引发关注，若季末前资金出现明显紧张，央行料将出手相助，逆回购重启或可期。

中国人民银行周一公布的8月全部金融机构外汇占款时隔一个月后再现负增长，与当月外贸顺差创纪录形成巨大反差，分析人士指因国际美元持续升值，令企业更青睐持有美元。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8364 2.8467 -1.03

七天 3.2614 3.2648 -0.34

14天 3.5975 3.4521 +14.54

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.6100 2.7950 +81.50

七天 4.1500 2.6100 +154.00

14天 4.1950 3.9650 +23.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9100 2.9300 -2.00

七天 3.4300 3.4000 +3.00

14天 3.5600 3.5000 +6.00

Shibor

其中:隔夜 2.8510 2.8530 -0.20

七天 3.2440 3.2350 +0.90

三个月 4.6393 4.6421 -0.28