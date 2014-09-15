俄罗斯政经：俄罗斯将建危机应对基金，资助受制裁影响的公司

标题新闻：截至5月2日当周美国货币市场基金资产增加95.6亿美元，至2.624万亿美元-iMoneyNet
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路透莫斯科9月15日 - 俄罗斯新闻机构周一援引该国财长西卢安诺夫(Anton Siluanov)的话报导，俄罗斯财政部将在2015年创建一只规模数十亿美元的危机应对基金，资助那些受制裁冲击的公司。
这笔钱将通过连续第二年停止从联邦预算向退休基金划拨资金的方式获得，另外还将动用今年预算中留存的资金。
报导援引西卢安诺夫的话称，决定停止向退休基金转移资金，将使联邦预算多出3,090亿卢布。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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路透伦敦5月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三重挫3.5%，因库存大增令供应忧虑缓解，且投资人对中国需求的担忧拉低钢铁和铁矿石价格。期铜昨日曾触及三周高位。
路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三持于七个月高位之下，对乐观的建筑业PMI数据，以及欧盟和英国官员对退欧磋商的首轮表态反应冷淡。