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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 12:55 BJT

俄罗斯政经：俄罗斯将建危机应对基金，资助受制裁影响的公司

路透莫斯科9月15日 - 俄罗斯新闻机构周一援引该国财长西卢安诺夫(Anton Siluanov)的话报导，俄罗斯财政部将在2015年创建一只规模数十亿美元的危机应对基金，资助那些受制裁冲击的公司。

这笔钱将通过连续第二年停止从联邦预算向退休基金划拨资金的方式获得，另外还将动用今年预算中留存的资金。

报导援引西卢安诺夫的话称，决定停止向退休基金转移资金，将使联邦预算多出3,090亿卢布。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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