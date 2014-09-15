更新版 1-离岸人民币：国开行发首单登陆伦敦的中国准主权人民币债，规模20亿

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
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路透香港9月15日 - 中国国家开发银行 日前在伦敦成功发行总规模为20亿元的人民币债券，成为首单登陆伦敦市场的中国准主权人民币债券。
消息人士透露，国开行是次采用簿记建档方式共发行3个品种人民币债，其中3年期固息债发行规模6亿元，发行利率最终确定为3.35%；五年期固息债规模为5亿元，利率3.60%；10年期固息债9亿元，发行利率为4.35%。是次发行息率均较此前的初始指导票息有所降低。
本次发行吸引了全球投资者的踊跃认购，认购倍数约2倍，其中欧洲地区投资者认购金额占比约30%。
国开行提供新闻稿称，该行上周五首次在伦敦市场同时发行短、中、长期人民币债券，其中10年期债券是在伦敦发行并挂牌上市的最长期限人民币债券，有助于完善离岸人民币债券收益率曲线，拓展伦敦人民币市场的深度和广度。
国开行副行长张旭光表示，此次该行在伦敦成功发债，得益于中英两国高层的重视和主管部门的推动，这亦是离岸人民币市场发展的又一里程碑。
中国银行、建银国际、交通银行香港分行、汇丰银行，渣打银行（香港）及法国巴黎银是这次债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。该次发行获得了穆迪和标准普尔的Aa3/AA-评级。
上周在中英经济财金对话举行期间，英国财政部宣布有意向发行以人民币计价的英国国债，发行国债的收入将作为英国政府外汇储备。
英国财政大臣欧思邦上周五表示，英国将成为首个发行海外人民币债券的西方国家，加强努力建立与中国的金融纽带。
今年3月，中国与英国签署了在伦敦建立人民币交易清算服务的协议。伦敦正与卢森堡、纽约、巴黎和法兰克福展开竞争，争夺西方最大人民币离岸交易中心的地位。（完） (记者 毕晓雯/赵红梅; 审校 张喜良/林高丽)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00