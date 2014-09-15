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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 12:48 BJT

更新版 1-离岸人民币：国开行发首单登陆伦敦的中国准主权人民币债，规模20亿

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路透香港9月15日 - 中国国家开发银行 日前在伦敦成功发行总规模为20亿元的人民币债券，成为首单登陆伦敦市场的中国准主权人民币债券。

消息人士透露，国开行是次采用簿记建档方式共发行3个品种人民币债，其中3年期固息债发行规模6亿元，发行利率最终确定为3.35%；五年期固息债规模为5亿元，利率3.60%；10年期固息债9亿元，发行利率为4.35%。是次发行息率均较此前的初始指导票息有所降低。

本次发行吸引了全球投资者的踊跃认购，认购倍数约2倍，其中欧洲地区投资者认购金额占比约30%。

国开行提供新闻稿称，该行上周五首次在伦敦市场同时发行短、中、长期人民币债券，其中10年期债券是在伦敦发行并挂牌上市的最长期限人民币债券，有助于完善离岸人民币债券收益率曲线，拓展伦敦人民币市场的深度和广度。

国开行副行长张旭光表示，此次该行在伦敦成功发债，得益于中英两国高层的重视和主管部门的推动，这亦是离岸人民币市场发展的又一里程碑。

中国银行、建银国际、交通银行香港分行、汇丰银行，渣打银行（香港）及法国巴黎银是这次债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。该次发行获得了穆迪和标准普尔的Aa3/AA-评级。

上周在中英经济财金对话举行期间，英国财政部宣布有意向发行以人民币计价的英国国债，发行国债的收入将作为英国政府外汇储备。

英国财政大臣欧思邦上周五表示，英国将成为首个发行海外人民币债券的西方国家，加强努力建立与中国的金融纽带。

今年3月，中国与英国签署了在伦敦建立人民币交易清算服务的协议。伦敦正与卢森堡、纽约、巴黎和法兰克福展开竞争，争夺西方最大人民币离岸交易中心的地位。（完） (记者 毕晓雯/赵红梅; 审校 张喜良/林高丽)
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