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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 12:35 BJT

中国人事：戴海波不再担任上海自贸区管委会常务副主任--新华

路透上海9月15日 - 新华社官方微博周一刊登消息称，上海市政府副秘书长戴海波不再担任上海自由贸易试验区管委会常务副主任、党组书记。

该消息未披露戴海波卸任自贸区高层职务的原因。

此前，上海市副市长艾宝俊担任上海自贸区管委会主任，而作为常务副主任的戴海波负责自贸区的日常性事务。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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