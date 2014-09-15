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亚洲 | 2014年 9月 16日 星期二 06:27 BJT

****澳新经济指标预测--9月16日-9月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    9月15日当周
    
    9月16日(二)
    2245 新西兰经常帐(亿新西兰元)                      第二季        赤字9.5   盈余14.1
                                       截至6月30日的年度经常帐      赤字57.9   赤字63.2
    
    9月17日(三)
    2245 新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季) 第二季          +0.6%      +1.0%
                                (根据生产计算，较上年同期)             +3.8%      +3.8% 
    
    9月18日(四)
    暂无重要数据公布。
    
    9月19日(五)
    暂无重要数据公布。
    
    9月22日当周    
    
    9月22日(一)
    暂无重要数据公布。
    
    9月23日(二)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                         8月            44.5       43.9
               出口(亿新西兰元)                                        31.5       37.0
               贸易收支(亿新西兰元)                               逆差12.75   逆差6.92
                                                   截止8月的一年   顺差12.2   顺差12.9
    (完)
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