《HOME专栏》谁在乎铅市场？

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
**铅能走出意外行情吗？**
但是那些多头为什么坚定的守在那里，他们到底在期待着什么？看起来铅的上行空间有限，特别是在经历了周二的一波大跌之后。
不过，研究铅市场时我们必须牢记两件事，这很重要。
首先，铅是受周期性季节影响更明显的金属品种之一。因为铅是铅酸电池的用料，众所周知铅酸电池的缺点就是在天气过冷或过热时常常报废。
鉴于此，北半球的冬天经常被称作“电池报废季”，电池的更换就带来了铅需求的上升。
现在是北半球的秋天，所谓的“报废季”正快速临近。
第二个要素，在LME交投的金属中铅是最不透明的品种之一。这是因为在供应链中大量使用铅碎料。除了那些直接涉足该业务的交易，碎料在整个LME金属市场中都是一个难以掌控的盲点，任何金属都存在这个问题。
碎料供应紧张在过去一段时间加剧，影响到了毫不知情的LME铅市场。LME的关注点是在精炼铅和需求动能方面。换言之，等到人们都意识到碎料问题时，往往已经为时过晚。
那么铅是否有可能爆发出让市场意外的表现呢？
基于伦敦和上海市场的交易架构，它们自身无法回答这个问题。但可以明确的是，至少有多头在意着铅的走势。（完）
(译文审校 龚芳/艾茂林/朱晓军/杜明霞)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,955美元面临阻力，可能回撤到1,924-1,931美元区间。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。