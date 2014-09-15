《HOME专栏》谁在乎铅市场？

**铅能走出意外行情吗？**

但是那些多头为什么坚定的守在那里，他们到底在期待着什么？看起来铅的上行空间有限，特别是在经历了周二的一波大跌之后。

不过，研究铅市场时我们必须牢记两件事，这很重要。

首先，铅是受周期性季节影响更明显的金属品种之一。因为铅是铅酸电池的用料，众所周知铅酸电池的缺点就是在天气过冷或过热时常常报废。

鉴于此，北半球的冬天经常被称作“电池报废季”，电池的更换就带来了铅需求的上升。

现在是北半球的秋天，所谓的“报废季”正快速临近。

第二个要素，在LME交投的金属中铅是最不透明的品种之一。这是因为在供应链中大量使用铅碎料。除了那些直接涉足该业务的交易，碎料在整个LME金属市场中都是一个难以掌控的盲点，任何金属都存在这个问题。

碎料供应紧张在过去一段时间加剧，影响到了毫不知情的LME铅市场。LME的关注点是在精炼铅和需求动能方面。换言之，等到人们都意识到碎料问题时，往往已经为时过晚。

那么铅是否有可能爆发出让市场意外的表现呢？

基于伦敦和上海市场的交易架构，它们自身无法回答这个问题。但可以明确的是，至少有多头在意着铅的走势。（完）