《焦点》美联储会议在即，大宗商品市场恐遭遇更多强势美元利空

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
**雪上加霜**
美元走强似乎对日本等进口国的影响最大。
“107日圆的汇价水平已经产生影响了。日圆兑美元跌的很明显。这简直就是雪上加霜，”三菱商事的风险经理Tony Nunan说。
日圆兑美元 已从一个月前的约102日圆回落到当前的107.22。
“原油价格足够高，加上日圆又便宜，所以能源成本上涨...美元越涨，以美元计价的大宗商品就越贵，而那会打压需求，并推低油价，”Tony Nunan补充说。
法国兴业银行则淡化美元走势的影响，该行在研报中称，市场普遍认为美元强势主要源于经济增长可持续的前景，而这是利好大宗商品的。
其他机构则指出，新兴市场需求增长放缓，新能源和农作物供应充足是更重要的偏空因素。
不过，对于追踪大宗商品的多数机构而言，美元走势仍是决定市场潜力的关键风向标。
“我们对美元走势极为关注，因为在流动性非常好的情况下，它在影响很多事情，”BB&T财富管理公司的Walter 'Bucky' Hellwig说。(完) (编译 朱晓军/孙茉莉/白云; 审校 /徐文焰/蔡美珍)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,955美元面临阻力，可能回撤到1,924-1,931美元区间。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。