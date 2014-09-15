《焦点》美联储会议在即，大宗商品市场恐遭遇更多强势美元利空

**雪上加霜**

美元走强似乎对日本等进口国的影响最大。

“107日圆的汇价水平已经产生影响了。日圆兑美元跌的很明显。这简直就是雪上加霜，”三菱商事的风险经理Tony Nunan说。

日圆兑美元 已从一个月前的约102日圆回落到当前的107.22。

“原油价格足够高，加上日圆又便宜，所以能源成本上涨...美元越涨，以美元计价的大宗商品就越贵，而那会打压需求，并推低油价，”Tony Nunan补充说。

法国兴业银行则淡化美元走势的影响，该行在研报中称，市场普遍认为美元强势主要源于经济增长可持续的前景，而这是利好大宗商品的。

其他机构则指出，新兴市场需求增长放缓，新能源和农作物供应充足是更重要的偏空因素。

不过，对于追踪大宗商品的多数机构而言，美元走势仍是决定市场潜力的关键风向标。

“我们对美元走势极为关注，因为在流动性非常好的情况下，它在影响很多事情，”BB&T财富管理公司的Walter 'Bucky' Hellwig说。(完) (编译 朱晓军/孙茉莉/白云; 审校 /徐文焰/蔡美珍)