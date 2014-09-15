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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 12:53 BJT

更新版 1-《中国国债发行日程表》--9月15日

(新增地方债发行日程)
1、以下为中国即将或正在发行的国债:

  发债主体    规模    期限    票面利率     债券类型        发行时间      上市时间
          (亿元人民币)   
  
  财政部      280     3年      4.00%     记账式国债        9/11-9/15       9/17
  财政部      150   182天     3.9322%    记账式贴现国债    9/15-9/17       9/19    
  财政部      240     3年     5.00%      凭证式储蓄国债    9/10-9/19
              160     5年     5.41%      凭证式储蓄国债    9/10-9/19  
  财政部     280     10年    周三招标    记账式国债        9/18-9/22       9/24
  财政部     220      1年    周五招标    记账式国债        9/22-9/24       9/26
  财政部      --    3/5年       --       电子式储蓄国债     10/10
  财政部      --     10年       --       续发记账式国债     10/15
  财政部      --      1年       --       记账式国债         10/17
  财政部      --      7年       --       记账式国债         10/22
  财政部      --      5年       --       记账式国债         10/29
  财政部      --      3年       --       续发记账式国债     11/5
  财政部      --    3/5年       --       凭证式储蓄国债     11/10
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     11/12
  财政部      --     10年       --       续发记账式国债     11/19
  财政部      --     50年       --       记账式国债         11/21
  财政部      --      5年       --       续发记账式国债     11/26
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     12/3
  财政部      --      1年       --       记账式国债         12/10
  财政部      --     10年       --       记账式国债         12/17
    
2、即将或正在代理发行的地方政府债:

  发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)
---------------------------------------------------------------------------------------------
  吉林等六省市   163     3年         4.14%     地方政府债     9/16-9/18        9/22
                 163     5年         4.15%     地方政府债     9/16-9/18        9/22 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 *吉林等12省市   207     7年        9/24招标   地方政府债        --             --
---------------------------------------------------------------------------------------------
    
3、地方政府自发自还:

  发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
--------------------------------------------------------------------------------------------
  上海市       50.4      5年         4.01%    地方政府债    9/12-9/16          --
               37.8      7年         4.22%    地方政府债    9/12-9/16          --
               37.8     10年         4.33%    地方政府债    9/12-9/16          --
--------------------------------------------------------------------------------------------
   
注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
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