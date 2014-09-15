更新版 1-《中国国债发行日程表》--9月15日

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
(新增地方债发行日程) 1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) 财政部 280 3年 4.00% 记账式国债 9/11-9/15 9/17 财政部 150 182天 3.9322% 记账式贴现国债 9/15-9/17 9/19 财政部 240 3年 5.00% 凭证式储蓄国债 9/10-9/19 160 5年 5.41% 凭证式储蓄国债 9/10-9/19 财政部 280 10年 周三招标 记账式国债 9/18-9/22 9/24 财政部 220 1年 周五招标 记账式国债 9/22-9/24 9/26 财政部 -- 3/5年 -- 电子式储蓄国债 10/10 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 10/15 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 10/17 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 10/22 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 10/29 财政部 -- 3年 -- 续发记账式国债 11/5 财政部 -- 3/5年 -- 凭证式储蓄国债 11/10 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 11/12 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 11/19 财政部 -- 50年 -- 记账式国债 11/21 财政部 -- 5年 -- 续发记账式国债 11/26 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 12/3 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 12/10 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/17 2、即将或正在代理发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------------------------------- 吉林等六省市 163 3年 4.14% 地方政府债 9/16-9/18 9/22 163 5年 4.15% 地方政府债 9/16-9/18 9/22 --------------------------------------------------------------------------------------------- *吉林等12省市 207 7年 9/24招标 地方政府债 -- -- --------------------------------------------------------------------------------------------- 3、地方政府自发自还: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) -------------------------------------------------------------------------------------------- 上海市 50.4 5年 4.01% 地方政府债 9/12-9/16 -- 37.8 7年 4.22% 地方政府债 9/12-9/16 -- 37.8 10年 4.33% 地方政府债 9/12-9/16 -- -------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00