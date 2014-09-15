投行观点：预计中国今年GDP增7.2%，到明年一季度降息两次--巴克莱

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透北京9月15日 - 中国公布意外疲软的8月经济数据后，国际投行巴克莱将2014年中国GDP增速预估下调20个基点至7.2%，并指出定向宽松政策将无法维持二季度所见到的经济动力，预计四季度到明年一季度将有两次降息。
巴克莱将中国三季度和四季度增速预估则分别下调至7.1%和7.0%，因预计政府在实现7.5%增长目标上的态度已有所软化。不过维持2015年增速预估6.9%不变。
巴克莱继续预计中国未来几个季度将两次降息、每次25个基点，但时间由此前预测的下半年延后至今年四季度至明年一季度。下调利率有助于降低经济债务负担，支撑需求，并缓解金融风险。
巴克莱并称，考虑到2015年房地产市场将进一步修正，产能过剩和需求疲软导致制造业投资低迷，以及基础设施投资上行空间不足，出口增速温和，故定向宽松政策将无法维持二季度所见到的经济增长动能。
夏季达沃斯论坛上，李克强总理再次强调决策层不会依靠强财政和货币政策刺激经济增长，而是要加强定向调控、推进结构性改革与调整。李克强同时提到截止8月城镇新增就业970多万人、已接近全年1,000万人的目标，因此重申可以接受略低于7.5%的GDP增速。
“我们认为政府将2015年经济增速目标设定在较低的7%的可能性上升...总理李克强的讲话可能已经暗示中国政府或许最终准备好了接受7%的经济增速。”巴克莱表示，政府政策姿态的转变，以及若政府确实接受较低增速的话，将有利于经济增长的质量和长期可持续性。
下一年度的经济增长目标通常由每年12月初举行的经济工作会议确定，并在下一年全国两会期间的政府工作报告中予以宣布。巴克莱认为目前市场关注焦点将在10月份的四中全会，并预计此次会议可能也会提到经济发展和改革议题。
“从历史来看，四中全会亦是执行上年三中全会决定的会议。我们预计经济政策不会有重大变化，但会密切关注任何可能的改革措施。”巴克莱并称，预计今年剩余时间内政府将加速各项改革，包括司法改革，汇率形成机制和资本帐户开放，财政改革和国企改革。
中国国家统计局周六公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，远低于路透调查预估中值8.8%，且为近六年来最低水平；1-8月固定资产投资同比增长16.5%，低于路透预估的16.9%，较1-7月降幅为0.5个百分点；8月社会消费品零售总额增长11.9%，亦低于预期的12.1%。 （完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00