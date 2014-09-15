《中国2014年地方债发行中标明细表》--9月15日

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ============================================================= 一期 6/13 3 4.00% 258 1.44 ============================================================= 二期 6/13 5 3.99% 258 1.81 ============================================================= 三期 6/20 7 4.10% 183 1.56 ============================================================= 四期 6/27 3 4.01% 260 1.43 ============================================================= 五期 6/27 5 4.12% 261 1.34 ============================================================= 六期 7/14 3 4.15% 234 1.41 ============================================================= 七期 7/14 5 4.28% 234 1.44 ============================================================= 八期 7/18 7 4.50% 198 1.85 ============================================================= 九期 8/15 3 4.10% 242 1.54 ============================================================= 10期 8/15 5 4.16% 247 1.55 ============================================================= *11期 9/15 3 4.14% 163 1.58 ============================================================= *12期 9/15 5 4.15% 163 1.78 ============================================================= 合计 2,701 地方政府自发自还: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ============================================================== 广东省 6/23 5 3.84% 59.2 1.89 6/23 7 3.97% 44.4 1.90 6/23 10 4.05% 44.4 1.74 ============================================================== 山东省 7/11 5 3.75% 54.8 2.49 7/11 7 3.88% 41.1 2.40 7/11 10 3.93% 41.1 2.32 ============================================================== 江苏省 7/24 5 4.06% 69.6 2.44 7/24 7 4.21% 52.2 2.53 7/24 10 4.29% 52.2 2.53 ============================================================== 江西省 8/5 5 4.01% 57.2 2.43 8/5 7 4.18% 42.9 2.40 8/5 10 4.27% 42.9 2.31 ============================================================== 宁夏回族 8/11 5 3.98% 22 2.48 自治区 8/11 7 4.17% 16.5 2.28 8/11 10 4.26% 16.5 2.11 ============================================================== 青岛市 8/18 5 3.96% 10 2.60 8/18 7 4.18% 7.5 2.72 8/18 10 4.25% 7.5 2.47 ============================================================== 浙江省 8/19 5 3.96% 54.8 2.46 8/19 7 4.17% 41.1 2.42 8/19 10 4.23% 41.1 2.49 ============================================================== 北京市 8/21 5 4.00% 42 2.78 8/21 7 4.18% 31.5 2.68 8/21 10 4.24% 31.5 2.62 ============================================================== *上海市 9/11 5 4.01% 50.4 2.89 7 4.22% 37.8 2.96 10 4.33% 37.8 2.95 ============================================================== 合计 1,050 注:*代表新增内容。(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00