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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 13:14 BJT

《中国2014年地方债发行中标明细表》--9月15日

债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率   发行规模(亿元) 投标倍数  
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   一期      6/13     3       4.00%        258          1.44
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   二期      6/13     5       3.99%        258          1.81
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   三期      6/20     7       4.10%        183          1.56
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   四期      6/27     3       4.01%        260          1.43
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   五期      6/27     5       4.12%        261          1.34
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   六期      7/14     3       4.15%        234          1.41
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   七期      7/14     5       4.28%        234          1.44
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   八期      7/18     7       4.50%        198          1.85
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   九期      8/15     3       4.10%        242          1.54
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   10期      8/15     5       4.16%        247          1.55
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  *11期      9/15     3       4.14%        163          1.58
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  *12期      9/15     5       4.15%        163          1.78
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   合计                                  2,701 

  地方政府自发自还:

  债券名称   招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数  
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  广东省       6/23     5        3.84%      59.2         1.89     
               6/23     7        3.97%      44.4         1.90  
               6/23    10        4.05%      44.4         1.74         
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  山东省       7/11     5        3.75%      54.8         2.49  
               7/11     7        3.88%      41.1         2.40
               7/11    10        3.93%      41.1         2.32
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  江苏省       7/24     5        4.06%      69.6         2.44   
               7/24     7        4.21%      52.2         2.53
               7/24    10        4.29%      52.2         2.53
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  江西省       8/5      5        4.01%      57.2         2.43
               8/5      7        4.18%      42.9         2.40
               8/5     10        4.27%      42.9         2.31
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  宁夏回族     8/11     5        3.98%      22           2.48
  自治区       8/11     7        4.17%      16.5         2.28  
               8/11    10        4.26%      16.5         2.11
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  青岛市       8/18     5        3.96%      10           2.60
               8/18     7        4.18%      7.5          2.72
               8/18    10        4.25%      7.5          2.47
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  浙江省       8/19     5        3.96%      54.8         2.46
               8/19     7        4.17%      41.1         2.42
               8/19    10        4.23%      41.1         2.49
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  北京市       8/21     5        4.00%      42           2.78
               8/21     7        4.18%      31.5         2.68
               8/21    10        4.24%      31.5         2.62
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 *上海市       9/11     5        4.01%      50.4         2.89
                        7        4.22%      37.8         2.96
                       10        4.33%      37.8         2.95
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   合计                                   1,050

  注:*代表新增内容。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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