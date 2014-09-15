《交易视点》中国债市仍处利率趋于收敛的新常态中--中金

路透上海9月15日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，总体来看，在货币政策保持“定力”的情况下，年内债券收益率下行的空间不大，在经济放缓和利率市场化推进的两股力量夹击下，利率趋于收敛的新常态尚未结束。

但就短期而言，由于基本面和政策面对债市都无明显利空，而部分交易型投资者会加仓博弈央行进一步放松，因此利率债短期内享有一个央行放松期权价值，投资者可以适度仓位博弈这个短波段机会，但要注意止盈，毕竟IPO和9月末冲存款仍会从资金面对债市造成冲击，而且如果央行放松力度不及市场平均预期，那么收益率也可能出现回升。

**经济现底线，三季度GDP或降至接近7%**

8月工业增加值超预期回落是多种因素共同作用的结果：

首先，三季度以来财政支持力度减弱，内需放缓的对冲力量短期缺位；其次，由于支撑力量缺位，房地产长期持续下行的负面影响加速传递至下游；再者，今年8月全国平均气温异常偏低，影响部分行业产出；此外，去年同期基数较高，大幅拖累工业增加值同比增速。

由于财政支出放缓拖累公共服务业增加值，消费品零售放缓不利于与批发零售业和住宿餐饮业增加值，工业放缓可能带来货物周转量下降并影响交通运输业增加值，叠加商品房销售低迷继续拖累房地产业增加值，第三产业增加值或同比放缓，考虑全部工业增加值同比增速或从二季度的7.2%降至6.3%左右，预计三季度GDP大幅降至接近7%的水平。

伴随政策进一步放松预期增强以及房价调整预期兑现，四季度商品房销售或将边际企稳，这有利于短期经济动能修复；考虑房地产对经济拖累减弱，四季度GDP有望反弹至7.3%附近，全年GDP增速或达7.3%，处于7.5%偏左一点，某种意义上仍在“7.5%左右”。

由于房地产市场需求大幅释放仍需要进一步刺激政策，如果政府继续保持定力，稳增长政策继续限于微刺激，经济增长中枢或从7.5%逐步降至7%。由于短期内看不到强外需对经济形成额外支撑，政府或者接受经济增长中枢逐步下行至7%，或者进行更多的政策刺激，目前来看政府似乎倾向于前者。

今年3-7月工业增加值季调环比折年率平均仅8.2%，今年的低增长意味着明年的低基数，但这并不意味着明年能轻松实现7.5%的经济增长。

**充分博弈的9月**

8月份经济数据降幅超过预期，尤其是工业增加值和投资增速下降较多，8月份工业增加值降至09年以来的新低。从基数的角度来看，9月份往后的经济增长数据可能会在同比上小幅回升，8月份可能是经济同比数据的一个低点。

7、8月份金融和经济数据的回落使得中国经济和政策再次来到十字路口。次贷危机后的几年，中国内部大幅加杠杆拯救了世界，这一次，中国希望海外经济体加杠杆来拯救中国并不为过。但仅靠海外加杠杆可能依然不够，未来在企业和地方政府杠杆难以有效持续提升的大背景下，中央政府加杠杆可能是为数不多的选择。

而中国央行的资产负债表已经是全球央行中最大，指望中国央行大量“印钞”，进一步扩张央行资产负债表来推动经济也不太现实，而且如果积极的货币政策没有更加积极的财政政策加以配合也意义不大。中国政府是否有决心“壮士断腕”，与过往的老的刺激模式告别是接下来值得关注的重点。

本次金融和经济数据出来后，市场对于货币政策后续动作的分歧也在加大。从央行官员和统计局官员对金融和经济数据的解读来看，政府并不因为8月份数据向下大幅波动而感到惊慌，反而是认为在新常态下受各种因素叠加的影响，这种数据异常难免，不建议对单月数据过度解读。

因此，我们预计政府仍将保持“定力”，采用大幅刺激的可能性仍不高，但增加定向刺激的可能性在上升。

具体到货币政策，重启逆回购以及再度定向降准未来一段时间有可能使用。9月份正回购到期量越来越低，进入10月份已经没有到期量，加上9月末冲存款和新股发行导致资金面偏紧，顺势重启逆回购并小幅下调逆回购利率可能是在当下环境下央行较佳的政策选择，既释放了一些放松信号，但又不是强烈的刺激。

短期内市场与央行的博弈可能推动收益率小幅下行，但若央行无显性的较大力度货币政策放松，货币市场利率仍难以明显下降，从而抑制整体收益率的下行。如果央行只是重启逆回购而无较大力度的放松，那么货币市场利率在IPO冲击以及银行冲存款的冲击下可能难以有明显的下降。

虽然银监会出台了《关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》，对银行月末和季末冲存款的行为进行约束，但我们认为是治标不治本之举，未从根源上解决银行对存款的依赖性，只是通过一些指标来进行限制，效果有限。

短期来看，9月末可能仍是银行冲存款的关键时点。因为今年银行分支行普遍没有完成贷款和存款的业绩指标，绩效奖金尚没有着落，9月份是成皇败寇的关键，因此我们的草根调研显示不少银行分支行仍有较强的准备在9月份冲存款的冲动。

从近期银行理财的发行利率来看，为了应付9月份的冲存款和留住存款，银行已经开始上调理财的发行利率。这与6月份的情况一致。从历史数据来看，3个月理财发行利率与10年期国开债收益率的走势高度相关。如果银行理财的收益率无大幅的趋势性下行，则利率债收益率的持续下行也会受到很多现实的阻碍。因此，除非是货币政策超预期的放松，否则利率债整体收益率难以持续下降。(完)