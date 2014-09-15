香港股市：早盘走低，中石化领跌

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透香港9月15日 - 香港股市周一早盘下滑，中石化领跌。
中午时分，恒生指数 跌0.8%，报24,392.62点，恒生国企指数 下挫1.6%。
亚洲最大炼油商中国石化 周日发布公告称，拟由25家境内外投资者以现金共计人民币1,070.94亿元（含等值美元）认购其旗下全资销售公司29.99%的股权。
“人们认为(中石化)交易有点令人失望，因为多数投资者都是国企，”丰盛金融资产管理董事黄国英称，“除去腾讯控股以外，似乎没有吸引到太多其他民营企业。”
“我们看不到到这一结构变化的任何附加价值，人们在长期等待后出脱股票，”黄国英补充道，人们没有看到预期的重大变化。
仪征化纤 暴涨逾70%，因公司落实与母公司中石化集团置换资产。(完)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(