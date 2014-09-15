版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 13:20 BJT

香港股市：早盘走低，中石化领跌

路透香港9月15日 - 香港股市周一早盘下滑，中石化领跌。

中午时分，恒生指数 跌0.8%，报24,392.62点，恒生国企指数 下挫1.6%。

亚洲最大炼油商中国石化 周日发布公告称，拟由25家境内外投资者以现金共计人民币1,070.94亿元（含等值美元）认购其旗下全资销售公司29.99%的股权。

“人们认为(中石化)交易有点令人失望，因为多数投资者都是国企，”丰盛金融资产管理董事黄国英称，“除去腾讯控股以外，似乎没有吸引到太多其他民营企业。”

“我们看不到到这一结构变化的任何附加价值，人们在长期等待后出脱股票，”黄国英补充道，人们没有看到预期的重大变化。

仪征化纤 暴涨逾70%，因公司落实与母公司中石化集团置换资产。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐