香港个股：国泰航空8月客、货运量俱升，料货运需求将进一步增加

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透香港9月15日 - 香港主要航空公司--国泰航空 周一公布，8月份的客、货邮运量按年均有所增长，其中货邮运量按年增长近两成。公司预期，随着9月份全新消费电子产品推出市场，货运需求将进一步增加。
国泰航空与旗下港龙航空8月份合共载客284.9万人次，按年上升3.6%，运载率增加0.5个百分点至87.2%。以可用座位千米数计算的运力则上升7.1%。今年首八个月的载客量合计升5.8%，而运力亦增加5.6%。
两家公司8月份的货邮量合共14.7万公吨，按年增长19.7%，运载率为62.5%，上升3.8个百分点。以可用货物及邮件吨千米数计算的运力增加13.3%。今年首八个月的载货量共计上升11.3%，运力增加11.4%。
国泰航空收益管理总经理黄玮彤表示，8月是今年以来客运最繁忙的月份，国泰及港龙的载客量同创新高。月内长途航线需求强劲，而北美洲业务亦得到芝加哥航线新增班次所带动。头等及商务客舱的需求持续胜于预期。
在货运方面，国泰航空货运营业及市务总经理萨孟凯指出，香港及中国内地主要制造中心的出口需求持续强劲。多家手机品牌包括三星 、HTC、苹果 9月份先后推出新款旗舰手机，萨孟凯预期，在9月全新消费电子产品推出市场时，需求将进一步增加。
美洲仍是货运业务的重点市场，为进一步加强服务覆盖，国泰将开办卡加利货运航线，并分别由10月及11月起，增加哥伦布及墨西哥货运的服务班次。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00