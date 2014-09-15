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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 13:47 BJT

香港个股：国泰航空8月客、货运量俱升，料货运需求将进一步增加

路透香港9月15日 - 香港主要航空公司--国泰航空 周一公布，8月份的客、货邮运量按年均有所增长，其中货邮运量按年增长近两成。公司预期，随着9月份全新消费电子产品推出市场，货运需求将进一步增加。

国泰航空与旗下港龙航空8月份合共载客284.9万人次，按年上升3.6%，运载率增加0.5个百分点至87.2%。以可用座位千米数计算的运力则上升7.1%。今年首八个月的载客量合计升5.8%，而运力亦增加5.6%。

两家公司8月份的货邮量合共14.7万公吨，按年增长19.7%，运载率为62.5%，上升3.8个百分点。以可用货物及邮件吨千米数计算的运力增加13.3%。今年首八个月的载货量共计上升11.3%，运力增加11.4%。

国泰航空收益管理总经理黄玮彤表示，8月是今年以来客运最繁忙的月份，国泰及港龙的载客量同创新高。月内长途航线需求强劲，而北美洲业务亦得到芝加哥航线新增班次所带动。头等及商务客舱的需求持续胜于预期。

在货运方面，国泰航空货运营业及市务总经理萨孟凯指出，香港及中国内地主要制造中心的出口需求持续强劲。多家手机品牌包括三星 、HTC、苹果 9月份先后推出新款旗舰手机，萨孟凯预期，在9月全新消费电子产品推出市场时，需求将进一步增加。

美洲仍是货运业务的重点市场，为进一步加强服务覆盖，国泰将开办卡加利货运航线，并分别由10月及11月起，增加哥伦布及墨西哥货运的服务班次。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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