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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 13:59 BJT

印度经济：需要先降低通胀再降息--央行总裁拉詹

路透孟买9月15日 - 印度央行总裁拉詹周一表示，印度通胀率仍然较高，如果降息而造成通胀率再度上升，就失去意义。

拉詹在一次银行业会议上称，央行希望在“可行的时候“降息。

印度央行制定利率的指标通胀率 ，8月微幅下降至7.8%，7月在7.96%，受燃料和服装价格年涨幅放缓扶助。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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