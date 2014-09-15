路透调查：泰国央行周三料再度维持利率在2.0%不变

路透曼谷9月15日 - 路透调查显示，泰国央行周三将连续第四次在政策会议上维持利率不变，而且将在今年底前按兵不动。

泰国央行曾表示，泰国经济料在下半年回升，5月军事政变结束了泰国政治长期动荡的局面，政局不安打压了市场信心和国内经济。

在8月6日的上次会议上，泰国央行货币政策委员会一致决议维持利率在2.0%不变，指称这仍在支持经济复苏。(完)