路透调查：泰国央行周三料再度维持利率在2.0%不变

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透曼谷9月15日 - 路透调查显示，泰国央行周三将连续第四次在政策会议上维持利率不变，而且将在今年底前按兵不动。
泰国央行曾表示，泰国经济料在下半年回升，5月军事政变结束了泰国政治长期动荡的局面，政局不安打压了市场信心和国内经济。
在8月6日的上次会议上，泰国央行货币政策委员会一致决议维持利率在2.0%不变，指称这仍在支持经济复苏。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,955美元面临阻力，可能回撤到1,924-1,931美元区间。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。