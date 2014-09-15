新债招标：中国农发行五年债收益率4.8623%，七年4.9473%--业内人士

韩国已公布经济指标--2017/4/21
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透上海9月15日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的五年及七年期固息增发债，中标收益率分别为4.8623%和4.9473%；两期债的投标倍数分别为2.45倍和2.50倍。
农发行另外还有一期一年期固息增发债将于北京时间15:30结束招标。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，1/5/7年最新收益率分别为4.3546%、4.9092%和5.0118%。
上述三期债中，一年期为该行今年第44期 金融债第一次增发，票面利率为4.40%，五年为第41期 第二次增发，票面利率为5.07%；七年为第28期 第二次增发，票面利率为5.55%。
具体发行条款如下：
44期第一次增发 41期第二次增发 28期第二次增发
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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元
期限/计息方式 一年固息 五年固息 七年固息
招标方式 均采用单一价格中标（荷兰式）
缴款日 9月17日 9月18日 9月18日
起息日 9月2日 7月21日 4月3日
发行期 9/16-9/17 9/16-9/18 9/16-9/18
上市日 9月19日 9月24日 9月24日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.1% 0.15%
------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透4月20日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications)周四公布史无前例地出现季度用户数减少，即便该公司推出了无限数据计划，这引发外界质疑其是否需要比雅虎还庞大的收购来分散其业务。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡4月21日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $53.34/$54.12 sup $52.56/$52.32 棕榈油 2,538马币(林吉特) sup 2,484/2,464马币 西德克萨斯中质油(W $51.91 sup $50.04 TI) 现货金 $1,265 res $1,296/$1,303 LME期铜 $5,689/$5,724 sup $5,592/$5,531 LME期铝 $1,931/$1,924 res $1,955/$1