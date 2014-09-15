新债招标：中国农发行五年债收益率4.8623%，七年4.9473%--业内人士

路透上海9月15日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的五年及七年期固息增发债，中标收益率分别为4.8623%和4.9473%；两期债的投标倍数分别为2.45倍和2.50倍。

农发行另外还有一期一年期固息增发债将于北京时间15:30结束招标。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，1/5/7年最新收益率分别为4.3546%、4.9092%和5.0118%。

上述三期债中，一年期为该行今年第44期 金融债第一次增发，票面利率为4.40%，五年为第41期 第二次增发，票面利率为5.07%；七年为第28期 第二次增发，票面利率为5.55%。

具体发行条款如下：

44期第一次增发 41期第二次增发 28期第二次增发

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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元

期限/计息方式 一年固息 五年固息 七年固息

招标方式 均采用单一价格中标（荷兰式）

缴款日 9月17日 9月18日 9月18日

起息日 9月2日 7月21日 4月3日

发行期 9/16-9/17 9/16-9/18 9/16-9/18

上市日 9月19日 9月24日 9月24日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.1% 0.15%