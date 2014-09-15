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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 14:15 BJT

泰国经济：不确定今年能否实现增长2%--财长

路透曼谷9月15日 - 泰国财长Sommai Phasee周一表示，不确定今年经济成长能否一如预期成长2%。

Sommai Phasee对记者表示，但第四季经济较上年同期增幅预计会超过2%。

7月的时候，财政部把今年经济成长预估从2.6%降至2%。泰国央行预测今年经济成长1.5%。(完)

(编译 张涛；审校 杜明霞)
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