券商观点：中国经济数据疲弱难阻A股继续反弹，推荐配置消费股--国泰君安

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海9月15日 - 中国近日公布的宏观经济数据发出经济疲弱的信号。但近期一直持多头看法的国泰君安证券仍坚持原先预期，认为改革预期将驱动A股反弹第三阶段进一步展开，推荐大消费板块成为第三阶段市场的主流配置。
国泰君安最新报告指出，最新公布的8月宏观经济数据可能导致投资人士又一次误判，但这也形成难得的再次上车的机会，因为2014年以来市场对宏观数据关注越来越少，对增长冲击的敏感度越来越差。
上周五公布的中国8月广义货币供应量（M2）增速跌至12.8%，而周六宣布的8月工业增加值增速仅6.9%，创下68个月来新低。
报告认为，中国的系统性风险已经被中国版量化宽松（QE）--抵押补充贷款（PSL）项目所基本消除，负面数据甚至反而会引发对待遇对冲政策比如降息的预期。中共四中全会即将开启，各方面对于改革加速的预期也在进一步强化。
“理想进一步丰满，A股第三阶段行情进一步启动。”报告称。
报告维持沪综指 2,400点的反弹目标位判断，推荐大消费板块（食品饮料、医药、新机械、汽车、家电、环保等）成为第三阶段市场的主流配置，沪港通有望成为持续的催化剂。
同时，四中全会前建议全面布局改革主题，分布式光伏发电扶持政策落地和中石化混合所有制改革方案出台将分别成为国家能源战略和国企改革的催化剂，继续推荐国家能源战略和国企改革主题相关标的。
沪综指周一午后报2,337.363点，涨0.23%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00