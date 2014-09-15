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市场报道 | 2014年 9月 15日 星期一 14:05 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：中国增长疑虑回归市场

0546 GMT

* 澳元/美元跌0.50%，澳元/日圆下滑0.3%，英镑/美元走低0.14%，美元/马币升0.69%

* 美元/离岸人民币涨0.18%，沪综指走高0.17%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.88%，东京市场因假期休市

* 中国8月工业增速骤降经济下行压力沉重，政策再次走到“十字路口”

* 瑞典大选中间偏左派获胜但得票未过半

* 苏格兰人寄望脱英不脱欧(完)

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