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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 14:13 BJT

重发-国际油市：布兰特原油跌破97美元至26个月低点，因中国数据疲弱

美国原油期货 下跌1.05美元，至91.22美元，稍早触及90.63美元，接近上周触及的16个月低点90.43美元。

“中国经济成长显然是全球成长及整体石油需求的主要动力之一，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。

“而目前情况是，(石油)需求增速似乎赶不上供给能力的增速。”

除了中国经济数据疲软，上周国际能源署(IEA)亦调降2014-2015年全球石油需求增幅预估。

供应方面，利比亚10月石油产量料升至100万桶/日。

供应充沛及需求疲软，近几周打击油价，但投资人持续留意地缘政治情势，关注是否出现影响供应的新威胁。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/蔡美珍；审校 张涛/张若琪)
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