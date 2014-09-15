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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 14:08 BJT

台湾股市：连四日收低，因中国数据不佳拖累

路透台北9月15日 - 台湾股市周一收低。分析师指出，今日台股主要随亚洲区域股市下跌，因中国经济数据不佳。大盘连续第四个交易日收跌，但在半年线似有寻求止稳迹象。

台湾加权股价指数 收跌0.06%或5.72点至9,217.46点；今日成交初值 为660.40亿台币，上日修正后为813.28亿。

〞大盘在半年线附近收十字线，但季线下弯，还是有整理的必要。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他表示，9月台指期货 将在周三结算，以外资在期货偏空布局来看，结算前不易跌深反弹。倘若指数无法守稳半年线，台股恐怕有继续回探9,000点整数关卡的可能。

本地时间13:59时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.90%。

周六公布的数据显示，中国8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重。 (完)
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