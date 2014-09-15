路透基点：天伦燃气寻求5,000万美元贷款--TRLPC

中国货币市场：缴税已过资金暂仍偏紧，公开市场连续净投放安抚预期

路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00