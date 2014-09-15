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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 14:25 BJT

路透基点：天伦燃气寻求5,000万美元贷款--TRLPC

路透香港9月15日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港上市的燃气经销商--中国天伦燃气控股有限公司正寻求一笔5,000万美元的三年期定期贷款。近一年前，该公司签署了一笔7,800万美元的贷款。

最新贷款由台新银行牵头，利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点，与2013年10月的7,800万美元贷款利率一样。

银行分三个层级参贷：承贷1,500万美元或以上，综合收益384个基点，获85个基点前端费；承贷1,000万-1,400万美元，综合收益380个基点，获75个基点费用；承贷500万-900万美元，综合收益370个基点，获50个基点费用。

担保人为借款公司董事长张瀛岑，以及两家境外分公司，天伦新能源有限公司和Upsky Holdings Ltd。

该笔贷款拥有两年宽免期，分三次半年等额偿还，平均期限为2.5年。

资金用于一般运营资本。回复截止日期为9月26日。

去年的7,800万美元贷款由第一商业银行牵头，承贷2,000万美元或以上的银行获得牵头行头衔，最高综合收益384个基点，前端费用85个基点。

天伦燃气及其子公司的经营范围涵盖燃气管道接驳、燃气输送及销售、加气站建设及运营、LNG生产及销售。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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