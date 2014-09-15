背景资料：中共中央历届“四中全会”回顾

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透北京9月15日 - 中共中央政治局7月29日召开会议，决定今年10月召开中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议，研究全面推进依法治国重大问题。
梳理改革开放以来历次共产党的全会，以“依法治国”作为主题，十八届四中全会还是党史上的第一次。
以下为历届“四中全会”回顾：
--十七届四中全会，2009年9月15日至18日，通过了《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》。
--十六届四中全会，2004年9月16日至19日，通过《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》。决定胡锦涛任中共中央军事委员会主席。撤销田凤山中央委员会委员职务，开除其党籍。
--十五届四中全会，1999年9月19日至22日，通过《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》。增补胡锦涛为中央军事委员会副主席。撤销许运鸿中央委员会候补委员职务，开除其党籍。
--十四届四中全会，1994年9月25日至28日，集中讨论了党的建设问题，并作出了《中共中央关于加强党的建设几个重大问题的决定》
--十三届四中全会，1989年6月23日至24日，全会对中央领导机构的部分成员进行了调整，选举江泽民为中央委员会总书记。
--十二届四中全会，1985年9月16日，通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的建议(草案)》。讨论确定了进一步实现中央领导机构成员新老交替的原则。
--十一届四中全会，1979年9月25日至28日，讨论通过《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》。
--八届四中全会，1958年5月3日，讨论了党的“八大”二次会议的议程、代表团的组成和大会主席团的组成等议题。
--七届四中全会，1954年2月6日至10日，通过《第七届中央委员会第四次全体会议的决议》和《关于增强党的团结的决议》。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00