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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 14:19 BJT

韩国股市：略为收低，美联储关键会议前市场态度谨慎

路透首尔9月15日 - 韩国股市周一收低，因中国公布一系列疲弱的经济数据之后，市场冒险意愿降温；此外美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二政策会议前，投资人进一步避免做出大规模押注。

综合股价指数 小跌0.3%，收在2,035.82点。(完)
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