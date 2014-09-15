版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 14:20 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跌至五个月低位，美国升息预期推高美元

路透首尔9月15日 - 韩国韩元兑美元 周一跌至五个月低位，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早升息的预期升温，促使投资者追捧美元多头仓位。

韩元兑美元 国内收报1,038.0，盘中一度走贬至五个月低点1,041.8。

上周五国内收报1,035.3。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐