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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 14:31 BJT

澳洲股市：创五周来最大单日跌幅，因中国经济数据疲弱

路透悉尼9月15日 - 澳洲股市周一收低，录得五周最大跌幅，投资者信心因中国经济数据疲弱而遇挫。中国是澳洲最大的出口市场。

澳股S&P/ASX 200指数 下滑1%，或57.64点，收在5,473.5点，创下8月8日以来最大单日百分比跌幅。

该股指上周五下跌0.3%，整周收低1.2%，为五周以来最高周线降幅。(完)
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