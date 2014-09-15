《RUSSELL专栏》大宗商品国家的真正问题：本币汇率未随商品价格下跌

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
**南非情况略好**
对于另一个重要的煤炭出口国--南非，情况要好一些。南非兰特兑美元 周一报约11.04，较2011年4月触及的2008年金融危机以来的高点6.56兰特下跌了约68%。
虽然汇率走低对南非煤炭生产商是个利好，但导致兰特走低的原因却恐怕构成长期的利空负面，这是由于投资者担心南非的政治和经济稳定，导致兰特走软。
澳洲和印尼的问题在于，他们能否很快重新建立起本币汇率与出口商品价格之间的联系。
造成汇价与商品价格脱节的原因在很大程度上要归咎于发达国家实施的前所未有的货币政策，首先就是美联储率先启动的零利率和量化宽松。
鉴于有越来越多的迹象显示美联储正转向更为常规的货币政策，市场预期美元将开始升值，特别是兑那些商品货币。
因此，澳洲和印尼等出口商品的国家就面临风险，简而言之，即这些国家的货币调整能否足够迅速或者足够大，以弥补商品价格走低带来的损失。（完）
(编译 蔡美珍/王丽鑫/高琦 审校 王洋/杜明霞)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,955美元面临阻力，可能回撤到1,924-1,931美元区间。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。