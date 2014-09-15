《RUSSELL专栏》大宗商品国家的真正问题：本币汇率未随商品价格下跌

**南非情况略好**

对于另一个重要的煤炭出口国--南非，情况要好一些。南非兰特兑美元 周一报约11.04，较2011年4月触及的2008年金融危机以来的高点6.56兰特下跌了约68%。

虽然汇率走低对南非煤炭生产商是个利好，但导致兰特走低的原因却恐怕构成长期的利空负面，这是由于投资者担心南非的政治和经济稳定，导致兰特走软。

澳洲和印尼的问题在于，他们能否很快重新建立起本币汇率与出口商品价格之间的联系。

造成汇价与商品价格脱节的原因在很大程度上要归咎于发达国家实施的前所未有的货币政策，首先就是美联储率先启动的零利率和量化宽松。

鉴于有越来越多的迹象显示美联储正转向更为常规的货币政策，市场预期美元将开始升值，特别是兑那些商品货币。

因此，澳洲和印尼等出口商品的国家就面临风险，简而言之，即这些国家的货币调整能否足够迅速或者足够大，以弥补商品价格走低带来的损失。（完）