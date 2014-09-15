全球金市：金价在八个月低位徘徊，因实货需求疲软且担心美联储强硬

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
“(美联储)本周的会议将左右贵金属价格走势。”MKS Group金属交易员Samuel Laughlin称。
“市场普遍的看法是2015年6月将升息。然而联储的评论中若有任何提早升息的暗示，将施压贵金属进一步下跌。”
现货金 稍早跌至每盎司1,225.30美元，为1月以来低点；0627 GMT报1,232.75美元，上升0.4%。
交易商表示，金价小涨，可能是受到避险买盘的扶助；此前中国疲弱的经济数据打压亚洲股市跌至五周低位。
过去几周市场建立大量的黄金空仓，如今投资者轧平部分空仓，可能也为周一金价提供了部分支撑。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1232.75 4.62 0.38
现货银 18.58 0.01 0.05
现货铂金 1366.58 6.28 0.46
现货钯金 841 7.3 0.88
COMEX期金 1233.5 2 0.16
COMEX期银 18.63 0.024 0.13
汇率
欧元/美元 1.2955
美元指数 84.213
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 张涛)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00