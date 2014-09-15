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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 14:54 BJT

全球金市：金价在八个月低位徘徊，因实货需求疲软且担心美联储强硬

“(美联储)本周的会议将左右贵金属价格走势。”MKS Group金属交易员Samuel Laughlin称。

“市场普遍的看法是2015年6月将升息。然而联储的评论中若有任何提早升息的暗示，将施压贵金属进一步下跌。”

现货金 稍早跌至每盎司1,225.30美元，为1月以来低点；0627 GMT报1,232.75美元，上升0.4%。

交易商表示，金价小涨，可能是受到避险买盘的扶助；此前中国疲弱的经济数据打压亚洲股市跌至五周低位。

过去几周市场建立大量的黄金空仓，如今投资者轧平部分空仓，可能也为周一金价提供了部分支撑。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1232.75 4.62 0.38

现货银 18.58 0.01 0.05

现货铂金 1366.58 6.28 0.46

现货钯金 841 7.3 0.88

COMEX期金 1233.5 2 0.16

COMEX期银 18.63 0.024 0.13

汇率

欧元/美元 1.2955

美元指数 84.213

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 张涛)
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