全球金融：美国调查机构在银行发展线人，搜集汇市操纵证据--WSJ

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透9月15日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情消息人士报导，进行汇市操纵调查的美国调查当局已将数名银行雇员发展成线人，搜集针对他们同事的证据。
英国金融市场行为监管局(FCA)和美国监管当局正在调查，大型银行交易员是否存在串谋操纵汇市关键参考汇率的行为。日交易量达5.3万亿美元的外汇市场是全球规模最大，但监管程度最低的金融市场。
华尔街日报报导，美国司法部和联邦调查局(FBI)的调查人员正准备最早在下个月对个别交易员提起刑事诉讼。
该报还称，目前不清楚哪些银行中有配合美国政府调查的秘密线人。
自从美国、欧洲和亚洲当局开始调查是否有一小撮交易员串谋，通过分享客户订单信息操纵汇价以来，外汇市场的职业操守标准受到了严格的审视。
全球范围的调查尚未结束，但审查已震动整个行业，多位顶级交易员被停职或解雇，银行也面临加强监督交易员的压力。
在美国正常工作时间之外，无法立即联系到FBI和美国司法部对此置评。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00