中国股市：沪综指收升续创一年半新高，经济数据不佳抑制大盘上涨力度

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透北京9月15日 - 中国股市沪综指周一收升续创一年半新高。今日大盘维持盘中震荡格局，个股走势相对活跃。分析师指出，目前市场仍处于强势整理阶段，但宏观经济不理想将对周期股走势和大盘上涨力度产生抑制作用。
沪综指 收报2,339.14点，涨7.19点或0.31%，此前高点为去年3月6日的2,347.18点。上证A股今日成交1,851亿元人民币，上日为1,618亿元。
“行情没结束，整体格局还是比较强。”首创证券策略分析师邵帅表示，目前市场核心的运行逻辑在于赚钱效应对场外资金的吸引，包括对改革红利释放的信心得到提升等。
他并认为，前期大盘上涨速度过快，沪综指存在整理和反复整固的要求。目前在2,330点附近的前期密集成交区横向震荡，也属正常现象。
方正证券策略分析师陈敏指出，周末利空数据对市场的冲击虽然仍未显现，但据以往经验，股指期货交割周市场调整概率较大；同时本周四新股申购可能对市场资金产生分流影响，各因素叠加大盘出现调整的可能将加大。
中国国家统计局上周六公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，创近六年低点。投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。
沪深300指数 收报2,437.189点，跌0.05%；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,435.4点，跌0.24%，成交628,005手。（完）
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,955美元面临阻力，可能回撤到1,924-1,931美元区间。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。