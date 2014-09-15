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市场报道 | 2014年 9月 15日 星期一 14:53 BJT

《汇市简讯》欧元/美元：技术图形预示走高

路透9月15日 -

0635 GMT

* 上周蜡烛图呈现看涨锤子线

* 图形在1.2980出现双顶，但即将升穿该点

* 下一阻力位为1.2990和1.3030，21日均线切入点1.3106为多头关键点

* 1.2950构成盘中的关键支撑位

* 坚持卖出策略，但停止单保持紧密水平

* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/daq82w(完)

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