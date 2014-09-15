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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 15:05 BJT

美国新股：阿里巴巴计划扩大IPO规模，并调高定价区间上档价格--彭博

路透9月15日 - 彭博引述消息人士报导，由于投资者兴趣浓厚，阿里巴巴IPO-BABA.N计划扩大IPO规模，并计划将定价区间上档调高至70美元以上。(完)
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