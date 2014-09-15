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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 15:07 BJT

离岸人民币：马来西亚国家按揭公司首次发点心债，规模15亿--销售文件

路透香港9月15日 - 马来西亚国家按揭公司（Cagamas Berhad）日前成功发行了规模在15亿元、三年期的离岸人民币债券，这是该公司首次在离岸点心债融资。

销售文件显示，该批点心债按面值平价发行，票息及收益率均为3.70%，低于约3.85%的初步指导息率。

是次发债是根据其一项中期票据计划所发行的，发债体为Cagamas Global P.L.C，由马来西亚国家按揭公司提供担保。穆迪给其"A3"评级，债券将在新加坡交易所及马来西亚纳闽国际金融交易所（LFX）上市。

文件称，马来西亚国家按揭公司是次融资计划用作营运资金及一般企业用途。

中国银行、汇丰及马来西亚银行担任是次发债的账簿管理人。（完） (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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