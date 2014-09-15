券商观点：中国全面降准仍需外汇占款数据更大幅度恶化--国信证券

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透北京9月15日 - 中国8月全部金融机构外汇占款再现负增长，与当月外贸顺差创纪录形成巨大反差。国信证券宏观研究团队报告认为，单月外汇占款的负增长尚难作为全面降低存款准备金率的判断依据，需要看到持续的外汇占款流失，导致基础货币出现巨大缺口时，全面降准才有必要。
报告表示，8月高频数据加重了对经济的悲观预期，令市场担心未来人民币会贬值；此外，市场可能担心持续的资金流入会引发央行再次出手，再现上半年的汇率大幅贬值场景。
“如果是这两个原因，短期内仍将继续影响私人部门持汇意愿，不利于未来外汇占款的回升。”报告称。
央行周一公布数据显示，中国8月金融机构外汇占款环比减少311亿元人民币，当月财政性存款环比增加992亿元。该两项数据表明，8月份市场因此减少了1,303亿元的流动性。
国信证券认为，当前这种流动性相对紧缺的局面是央行所乐意见到的，各种定向工具大大增加了央行对金融机构的掌控能力。央行只有在确保一次全面降准后不会改变这种局面后，才会考虑动用这一工具，因此全面降准仍需看到外占数据持续的恶化。
中国全部金融机构外汇占款此前曾于6月出现今年首次负增长，为减少883亿元，不过7月即重回378亿元的正增长。（完）
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00