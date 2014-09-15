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市场报道 | 2014年 9月 15日 星期一 15:18 BJT

《汇市简讯》英镑/美元38.2%回档位限制涨势，关注苏格兰公投

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*英镑兑美元亚洲盘初所及高位1.6279为1.6645-1.6052一波跌势的38.2%回档位，1.6052是9月10日低点

*1.6277是周五高位，此前YouGov民调显示，52%苏格兰人不支持独立

*Survation, Opinium和Panelbase民调显示不支持独立的比例分别为54%，53%和50.6%

*但通过互联网进行的ICM调查则显示，拥独派领先于统一派，比例分别为54%和46%。

*1.6229(亚洲低点)、1.6205(周五低点)、1.6187是支撑位 (完)
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