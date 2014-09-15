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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 15:29 BJT

更新版 1-美国新股：阿里巴巴计划提高IPO规模--彭博

(新增细节)

路透9月15日 - 彭博援引知情人士报道，阿里巴巴集团IPO-BABA.N计划扩大首次公开发行(IPO)规模，以因应投资者的强劲需求。

彭博称，阿里巴巴计划将招股价区间上端提高至逾70美元，并最早于周一公布招股价区间。

路透周五报道，在获得足够的订单之后，阿里巴巴计划提早关闭认购。

阿里巴巴上周启动IPO路演，预计在9月18日敲定发行价，一天后开始交易。

阿里巴巴新闻发言人Florence Shih未立即回复询问邮件。(完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)
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