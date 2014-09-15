《独家新闻》对电动车市场的憧憬减弱，日产汽车或削减电池产量

* 日产汽车考虑外包部分电动车电池生产-消息人士

* 降低自家产量的计划遭遇内部反对--消息人士

* 与韩国LG化学展开外包谈判--消息人士

路透巴黎9月15日 - 据知情人士透露，日产汽车 董事长暨执行长戈恩准备削减电池生产，因为对电动车行业的看法发生扭转，这已经再度引发日产与联盟伙伴雷诺 的严重分歧。

两名消息人士向路透表示，该计划在日产内部遭到强烈反对。根据计划，美国和英国境内的电池生产将逐渐关停，日本国内工厂主产的新一代电池也将减产。

日产将效仿雷诺，为未来的车型--包括在中国制造的车型，采购由韩国LG化学 生产的更便宜电池。

知情人士称，在日产与雷诺对采购进行严格的评估之后，将在下个月对英国桑德兰电池厂和美国田纳西Smyrna电池厂做出有关决定。雷诺在日产持股43.4%，两家的合作伙伴关系已经有15年了。

联盟公司发言人Rachel Konrad表示，雷诺-日产“仍100%地致力于行业领先的电动车计划，”并没有减少电池投资的打算。

Konrad 说，“我们尚未做出任何修改电池采购分配比例的决定，联盟公司对采购评估不予证实或否认。”

但知情人士称，日产已经在与制造伙伴日本电气(NEC) 展开磋商，讨论电池供应转为双渠道的事宜，该计划得到戈恩的支持。目前日产自己的所有电动车电池均为自产。

目前研究的一个方案是，当日产的海外工厂停工后，由为雷诺部分车型提供电池的LG，在上述工厂之一的地点投资LG自己的电池生产线。

一位知情人士称，日产-雷诺还在与LG商谈一项交易，计划将来为在中国制造的雷诺和日产车型提供电池。

日本电气和LG均拒绝置评。

根据预测公司IHS Automotive，2020年全球电动车销量仍将低于100万辆，不及汽车市场总销量的1%，这仅为戈恩预期的需求水平的十分之一。(完) (编译 王颖；审校 高琦)