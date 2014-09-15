《独家新闻》对电动车市场的憧憬减弱，日产汽车或削减电池产量

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
* 日产汽车考虑外包部分电动车电池生产-消息人士
* 降低自家产量的计划遭遇内部反对--消息人士
* 与韩国LG化学展开外包谈判--消息人士
路透巴黎9月15日 - 据知情人士透露，日产汽车 董事长暨执行长戈恩准备削减电池生产，因为对电动车行业的看法发生扭转，这已经再度引发日产与联盟伙伴雷诺 的严重分歧。
两名消息人士向路透表示，该计划在日产内部遭到强烈反对。根据计划，美国和英国境内的电池生产将逐渐关停，日本国内工厂主产的新一代电池也将减产。
日产将效仿雷诺，为未来的车型--包括在中国制造的车型，采购由韩国LG化学 生产的更便宜电池。
知情人士称，在日产与雷诺对采购进行严格的评估之后，将在下个月对英国桑德兰电池厂和美国田纳西Smyrna电池厂做出有关决定。雷诺在日产持股43.4%，两家的合作伙伴关系已经有15年了。
联盟公司发言人Rachel Konrad表示，雷诺-日产“仍100%地致力于行业领先的电动车计划，”并没有减少电池投资的打算。
Konrad 说，“我们尚未做出任何修改电池采购分配比例的决定，联盟公司对采购评估不予证实或否认。”
但知情人士称，日产已经在与制造伙伴日本电气(NEC) 展开磋商，讨论电池供应转为双渠道的事宜，该计划得到戈恩的支持。目前日产自己的所有电动车电池均为自产。
目前研究的一个方案是，当日产的海外工厂停工后，由为雷诺部分车型提供电池的LG，在上述工厂之一的地点投资LG自己的电池生产线。
一位知情人士称，日产-雷诺还在与LG商谈一项交易，计划将来为在中国制造的雷诺和日产车型提供电池。
日本电气和LG均拒绝置评。
根据预测公司IHS Automotive，2020年全球电动车销量仍将低于100万辆，不及汽车市场总销量的1%，这仅为戈恩预期的需求水平的十分之一。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00