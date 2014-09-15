中国军事不透明 美国侦察活动合理--美国官员

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月12日（记者 David Brunnstrom） - 美国负责东亚事务的助理国务卿拉塞尔（Daniel Russel）周五称，由于中国在加强军力方面缺乏透明度，尽管中国反对，美国在东亚开展空中侦察是合理的。
中国政府上个月表示，如果美国真想修复受损的双边关系，就应该减少直至停止对华抵近侦察活动。
此前，美国称8月19日一架中国飞机在海南岛东南国际空域危险地接近一架美国P-8反潜侦察机。
当被问及中方要求时，拉塞尔指出中国近年来不断增强军力，并且中国的军队建设缺乏透明度。
“我们有权在中国领空以外执行合法的任务，有有说服力的理由来这么做，”他对路透说道。
“坦白讲，中国军队现代化缺乏透明度是其邻国有所担忧的源头。我们认为，若透明度提升，包括中国在内的整个地区都将受益。”
拉塞尔指出中国在南海积极进行领土声索，包括加速在一些岛礁上进行填海造地活动，并称这些引发该地区其他国家的担忧。
他表示，中国称自己并非唯一进行此类活动的国家，但中国在南海有争议水域进行的填海造地活动速度比其他国家快得多。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00