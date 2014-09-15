台湾新债：国泰世华银将发台湾首档无到期日美元债，以5.1%定价--消息

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透台北9月15日 - 两位消息人士周一表示，国泰金控 旗下国泰世华银行将发行台湾国际板首档无到期日美元计价的一类资本金融债，以5.1%定价，发行总额约为6.65亿美元。
该无到期日美元债为12年内不赎回(non-call)。
消息人士并指出，国泰世华银行并同时发行15年期美元计价的次顺位金融债，以4.0%定价，金额约3.35亿美元。
针对路透查询，国泰金控内部人士表示，本周将完成定价、配售作业，并向主管机关说明，预计下个月中发行。
国泰世华银行两档债券合计10亿美元，为目前单一发行人同次发债的最大规模。
台湾近来国际板债券发行热络，除外国发行人以外，本地银行亦跟进发行美元债。此前玉山银行已发行3亿美元的20年期零息债，内部报酬率(IRR)以4.5%定价。(完)
台湾主要外币债券发行情况请参见 (记者 林妙容/詹静宜; 审校 张喜良)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,955美元面临阻力，可能回撤到1,924-1,931美元区间。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。