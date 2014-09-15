台湾新债：国泰世华银将发台湾首档无到期日美元债，以5.1%定价--消息

路透台北9月15日 - 两位消息人士周一表示，国泰金控 旗下国泰世华银行将发行台湾国际板首档无到期日美元计价的一类资本金融债，以5.1%定价，发行总额约为6.65亿美元。

该无到期日美元债为12年内不赎回(non-call)。

消息人士并指出，国泰世华银行并同时发行15年期美元计价的次顺位金融债，以4.0%定价，金额约3.35亿美元。

针对路透查询，国泰金控内部人士表示，本周将完成定价、配售作业，并向主管机关说明，预计下个月中发行。

国泰世华银行两档债券合计10亿美元，为目前单一发行人同次发债的最大规模。

台湾近来国际板债券发行热络，除外国发行人以外，本地银行亦跟进发行美元债。此前玉山银行已发行3亿美元的20年期零息债，内部报酬率(IRR)以4.5%定价。(完)