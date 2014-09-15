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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 16:17 BJT

离岸人民币：工行新加坡分行计划发行三品种离岸人民币债券--消息

路透香港9月15日 - 消息人士周一透露，以资产计全球第一大银行--中国工商银行 新加坡分行近日计划发行三笔不同年限的离岸人民币债券，目前正向投资者询价。这也是该行新加坡分行第二次发行离岸人民币债券融资。

消息人士称，工行新加坡分行是次采用簿记建档方式共发行三个品种人民币债，其中两年期固息债发行初始指导息率在3.65%；五年期固息债指导息率3.85%；七年期固息债指导息率为4.10%。目前发行规模还未最终确定。

该次发债是工行新加坡分行此前成立的欧元中期票据计划中的一部分，该批债券已获穆迪初步的“A1”评级，计划在新加坡交易所及台湾证券柜台买卖中心上市。

工行新加坡分行、法国巴黎银行、花旗和星展银行等担任这次债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。是次募资将用于一般企业用途。

去年11月，工行新加坡分行发行一笔20亿元、两年期点心债，发行利率为3.20%，较初步指导利率低15基点（BP），发行人评级为A1 （穆迪）／A（标普），债券预期发行评级亦同。

随着新加坡人民币业务成长，至去年底人民币存款已达约2,000亿元。今年2月中国银行 新加坡分行发行总额30亿元的人民币债券，为迄今该市场最大一笔发行案。（完） (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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