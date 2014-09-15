离岸人民币：工行新加坡分行计划发行三品种离岸人民币债券--消息

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透香港9月15日 - 消息人士周一透露，以资产计全球第一大银行--中国工商银行 新加坡分行近日计划发行三笔不同年限的离岸人民币债券，目前正向投资者询价。这也是该行新加坡分行第二次发行离岸人民币债券融资。
消息人士称，工行新加坡分行是次采用簿记建档方式共发行三个品种人民币债，其中两年期固息债发行初始指导息率在3.65%；五年期固息债指导息率3.85%；七年期固息债指导息率为4.10%。目前发行规模还未最终确定。
该次发债是工行新加坡分行此前成立的欧元中期票据计划中的一部分，该批债券已获穆迪初步的“A1”评级，计划在新加坡交易所及台湾证券柜台买卖中心上市。
工行新加坡分行、法国巴黎银行、花旗和星展银行等担任这次债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。是次募资将用于一般企业用途。
去年11月，工行新加坡分行发行一笔20亿元、两年期点心债，发行利率为3.20%，较初步指导利率低15基点（BP），发行人评级为A1 （穆迪）／A（标普），债券预期发行评级亦同。
随着新加坡人民币业务成长，至去年底人民币存款已达约2,000亿元。今年2月中国银行 新加坡分行发行总额30亿元的人民币债券，为迄今该市场最大一笔发行案。（完） (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00