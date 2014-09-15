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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 16:10 BJT

金属期市：LME期铜接近三个月低位，受中国增长疑虑打压

“我猜想欧美投资者对数据的反应会比亚洲更大一些。过去几周他们的信心相当脆弱，所以这将很快造成一些卖压出笼。”他并称。

0733 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.6%至每吨6,800.25美元。上个交易日基本收平。

伦铜稍早一度低见6,770.75美元，跌向支撑位6,734，此为9月11日以来低位及6月20日至今最低水准。

但上海期交所主力11月期铜合约 扳回跌幅，收于48,380元人民币的近持平水准。稍早曾触及6月22日以来最低水准。

亚洲时段跌幅受到抑制，因交易商益发押注中国将出台更多刺激举措以支撑经济。

但美国可能提早升息的预期令大宗商品遭遇更多阻力。

法国巴黎银行已将对美国升息的预期时间由2015年第三季提前到第二季。

LME三个月期锌 跌0.3%至每吨2,268.25美元，但今年以来仍有逾10%的涨幅。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 高琦/张涛)
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