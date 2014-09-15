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市场报道 | 2014年 9月 15日 星期一 16:16 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，民调显示苏格兰独立公投结果难料

法国农业信贷银行分析师在研究报告中指出，“虽然英镑可能剧烈波动，但在周四苏格兰独立公投的“否定”结果得到确认之前，应能守在上周低点上方，之后再有所上扬。”

“但显然，投票结果将十分接近，如果最终是出人意料的“支持独立”，那么可能会引发英镑名义有效汇率大幅下挫。”

荷兰国际集团(ING)表示，英镑/美元风险逆转指标显示，看跌期权相对看涨期权需求触及2011年12月以来最高水平。

周末的民调未能缓解投资者忧虑，此次独立公投有可能对英国的政治、金融和政府产生广泛影响。

苏格兰独立公投的影响，可能将盖过这一周繁多的英国经济数据和其他重要事件的公布。

英镑/美元 跌0.2%，报1.6240，站在上周所及10个月低点1.6052上方。欧元兑英镑涨0.1%，至0.7964英镑。(完)

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